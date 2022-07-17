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Новокузнецкий «Металлург» открыл чемпионат России по регби победой над фаворитом турнира

Новокузнецкий «Металлург» нанес поражение «Красному Яру» из Красноярска в матче первого тура чемпионата России по регби 2022/23 годов. Встреча, проходившая в южной столице Кузбасса вечером 16 июля, завершилась победой «кузни» – 23:15. Счет в матче на 14-й минуте открыли гости (0:7). Хозяева к концу первого тайма не только отыгрались, но и вышли вперед (9:7). В дальнейшем «Металлург» не упустил преимущество, более того, к финальному свистку «сталевары» смогли его увеличить и в итоге добились успеха с разницей в восемь очков. В составе победителей больше всего баллов набрал защитник Роман Бяков – 11. По пять очков добавили его коллега по амплуа Олег Сибиряков и нападающий Антон Сычев. Также два очка в активе защитника новокузнецкого клуба Никиты Пронина. Два следующих матча в чемпионате страны «Металлург» также проведет дома. 24 июля в 18:00 новокузнечане примут «ВВА-Подмосковье» из Монина, 30 июля в 14:00 – казанскую «Стрелу».   Фото: Оксана Смирнова / Пресс-служба РК «Металлург».

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kuzbassnews.ru
17/07/2022
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