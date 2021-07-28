Новокузнецкий «Металлург» открыл чемпионат России по регби волевой победой

В Новокузнецке вечером 26 июля состоялся матч в рамках первого тура чемпионата России по регби сезона 2021/22. Местный «Металлург» принимал одного из прямых конкурентов в борьбе за места в верхней части таблицы – казанскую «Стрелу». Поединок проходил на стадионе «Металлург», на который новокузнецкие регбисты «переехали» на период реконструкции их основной арены – стадиона «Регби».

Первыми в отчётном матче сумели отличиться гости. Коллектив из столицы Татарстана на шестой минуте организовал результативную атаку и повёл – 0:5. После этого инициатива надолго перешла к новокузнечанам. На протяжении 40 с лишним минут очки набирали только они, и в результате к середине второго тайма «Металлург» лидировал – 20:5.

В какой-то момент могло показаться, что исход борьбы ясен, однако у регбистов «Стрелы» на этот счёт было своё мнение. Они сумели значительно прибавить, перевели игру на половину поля хозяев и стали постепенно сокращать разрыв. И к 75-й минуте (за 5 минут до истечения основного времени) казанцы добились своего – на табло загорелись цифры 20:20.

В итоге новокузнечане нашли силы на финальный штурм, который, казалось, длился целую вечность. В итоге «Металлург» на 90-й (!) минуте (или на 10-й добавленной) добыл-таки победу. Решающий прорыв в чужую зачётную зону совершил грузинский легионер «кузни», нападающий Николоз Сухашвили – 25:20.