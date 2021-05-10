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Новокузнецкий «Металлург» поборется за бронзу чемпионата России по регби

Команде из южной столицы Кузбасса не удалось сломить сопротивление соперника на стадии полуфинала. В Пензе 9 мая состоялся ответный матч 1/2 финала плей-офф чемпионата России по регби-15 среди мужских команд. Местный «Локомотив» принимал «Металлург» из Новокузнецка. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 27:15. Соперники оказались равны по количеству совершённых попыток, которые являются основными и самыми ценными результативными действиями в регби. И «железнодорожники», и «сталевары» организовали три попытки. В то же время игроки «Локомотива» оказались точнее при розыгрыше стандартных положений, связанных с выполнением ударов по воротам ногой – штрафных (2:0) и реализаций (3:0). Именно это и предопределило их итоговый успех. Поскольку в первом матче в рамках полуфинала, который проходил в Новокузнецке 1 мая, победу также одержал «Локомотив» (30:27 ОТ), пензенская команда выиграла серию 1/2 финала и сможет продолжить борьбу за чемпионский титул. Для «Металлурга» сезон тоже не завершается – команда постарается завоевать бронзовые медали турнира.

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kuzbassnews.ru
10/05/2021
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