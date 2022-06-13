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Новокузнецкий «Металлург» с победы стартовал в плей-офф чемпионата России по регби

Новокузнецкий «Металлург» нанес московской «Славе» поражение в плей-офф чемпионата России по регби. Во встрече, проходившей 12 июня в столице страны, кузбасская команда победила с разницей в три очка.

Новокузнечане создали серьезный задел в счете еще в первом тайме, по итогам которого лидировали, 20:3. Во второй половине встречи хозяева поля сумели прибавить и подобраться к «сталеварам» на расстояние одной результативной атаки. Однако в концовке гости выстояли и удержали победный счет – 25:22.

Главным героем матча стал защитник «Металлурга» Виктор Козловский. Он положил три попытки (одна попытка примерно равнозначна одному голу в футболе.), заработал 15 очков и внес огромный вклад в успех команды. Еще по пять баллов «кузне» добавили нападающий Сергей Ефремов и южноафриканский защитник Дин Гордон.

Одолев «Славу» на стадии плей-офф, «Металлург» взял у московского коллектива очень своевременный реванш за два поражения в регулярном чемпионате. Ранее в двух очных встречах в сентябре 2021-го и мае 2022-го «славяне» побеждали, 22:13 и 27:7 соответственно.

Впереди «Металлург» ждет еще один матч, он станет последним в нынешнем сезоне. В поединке за пятое место по итогам чемпионата России «сталевары» в Красноярске встретятся с «Красным Яром».

Фото: Пресс-служба РК «Слава»

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13/06/2022
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