Новокузнецкий ОМОН отмечает 28 лет со дня образования

В связи с 28-й годовщиной со дня образования новокузнецкого ОМОН начальник Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель поздравляет личный состав спецподразделения южной столицы региона.

"Новокузнецкий ОМОН является одним из важнейших подразделений в системе безопасности Кузбасса. Создание в Кемеровской области отряда милиции особого назначения было обусловлено разгулом преступности начала 90-х годов. Но почти сразу же омоновцы потребовались в других регионах страны. Во время октябрьских событий в Москве 1993 года новокузнечане принимали участие в охране общественного порядка столицы России.

Спустя два года бойцы отправились на первую для отряда войну. 25 февраля 1995 года при выполнении служебно-боевых задач в районе посёлка Алды Чеченской Республики погибли двадцать сотрудников ОМОН из Новокузнецка и Прокопьевска. За годы службы бойцы новокузнецкого подразделения побывали в более 30 командировках в «горячих» точках. Свыше 200 бойцов за решительные действия в борьбе с преступностью и охране общественного порядка удостоены правительственных наград.

С 2016 года уже в составе Росгвардии начался новый этап в истории спецподразделения. Новокузнецкий и Прокопьевский ОМОН объединен в один отряд на базе южной столицы Кузбасса, но служебные будни не подверглись серьезным изменениям. Спецназ продолжает обеспечивать общественный порядок во время массовых мероприятий на юге области, оказывает силовое содействие ФСБ, МВД и СК РФ при задержании особо опасных преступников."

Новокузнецкий ОМОН всегда был верен своим традициям и является надежной опорой в защите граждан. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечества, - сказал генерал-майор Юрий Кель.