Новокузнецкий регбист выиграл Кубок наций

Нападающий и капитан регбийного клуба «Металлург» Антон Сычёв добился успеха в составе сборной России по регби. Вместе с партнёрами по национальной команде форвард стал победителем международного турнира «Кубок наций», завершившегося 18 ноября в Гонконге.
По ходу соревнований, проходивших по круговой системе, россияне взяли верх над сборными Гонконга (16:13), Кении (31:10) и Чили (42:11). В матче против кенийцев Антон Сычёв отметился попыткой и принёс «русским медведям» 5 очков.
20/11/2017
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