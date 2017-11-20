Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новокузнецкий регбист выиграл Кубок наций

Нападающий и капитан регбийного клуба «Металлург» Антон Сычёв добился успеха в составе сборной России по регби. Вместе с партнёрами по национальной команде форвард стал победителем международного турнира «Кубок наций», завершившегося 18 ноября в Гонконге.

По ходу соревнований, проходивших по круговой системе, россияне взяли верх над сборными Гонконга (16:13), Кении (31:10) и Чили (42:11). В матче против кенийцев Антон Сычёв отметился попыткой и принёс «русским медведям» 5 очков.

Спорт
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/11/2017
Спорт
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Похититель снегоката трехлетней девочки попался полицейским в Кузбассе
Кузбасская полиция установила виновника кражи снегоката в Яшкинском районе. Им оказался 12-летний...
В Кузбассе в течение часа сгорели две бани
18 ноября в Кузбассе горело две бани, сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожары...
В Кемерово из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ноградскую
Из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ноградскую в Кемерове, сообщают очевидцы на...
В Новокузнецке пьяный мужчина угрожал матери жестокой расправой
Как сообщают региональные информационные агентства, в Новокузнецке полицейскими был задержан...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus