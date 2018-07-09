Новокузнецкий телефонный мошенник предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело о «телефонных мошенничествах», совершенных из мест лишения свободы.

По версии следствия, 35-летний житель Новокузнецка, отбывая наказание в исправительной колонии № 1 Мариинска, с декабря 2016 по март 2017 года с помощью мобильного телефона похитил более 1,5 млн. рублей.

План был прост: мужчина набирал случайные номера, имитировал речь человека, которому выбили зубы и сообщал, что во время драки нанес ранения человеку. Чтобы избежать ареста и суда «родственники» переводили деньги на счета предоставленных банковских карт, предоставляемых соучастницей – 32-летней жительницей Подольска.

Пострадали от действий мошенников люди из Ярославля, Находки, Йошкар-Олы. Одна 67-летняя потерпевшая перевела «сыну» 1,5 млн. руб.

Мужчине и женщине предъявлено обвинение в мошенничестве. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.