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Новокузнецкий телефонный мошенник предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело о «телефонных мошенничествах», совершенных из мест лишения свободы.

По версии следствия, 35-летний житель Новокузнецка, отбывая наказание в исправительной колонии № 1 Мариинска, с декабря 2016 по  март 2017 года с помощью мобильного телефона похитил более 1,5 млн. рублей.

План был прост: мужчина набирал случайные номера, имитировал речь человека, которому выбили зубы и сообщал, что во время драки нанес ранения человеку. Чтобы избежать ареста и суда «родственники» переводили деньги на счета предоставленных банковских карт, предоставляемых соучастницей – 32-летней жительницей Подольска.

Пострадали от действий мошенников  люди из Ярославля, Находки, Йошкар-Олы.  Одна 67-летняя потерпевшая перевела «сыну» 1,5 млн. руб.

Мужчине и женщине предъявлено обвинение в мошенничестве. Им грозит  наказание до 10 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
09/07/2018
Происшествия
Топ
Новокузнецк
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