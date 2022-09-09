Новую развязку обхода Юрги оснастили современными мачтами освещения

Пять конструкций с энергосберегающими светильниками заменят сотню стандартных опор линий электропередачи.

Кольцевую развязку с электроосвещением построили в рамках капитального ремонта участка Р-255 «Сибирь» обход города Юрги км 6+030 – км 15+474 на 15-м км в месте примыкания подъезда к городу Томску. Решение о её строительстве было принято ФКУ «Сибуправтодор» с целью повышения безопасности движения.

На сегодня капитальный ремонт 9-километрового участка выполнен на 95%. Подрядная организация работает с опережением графика. Завершено устройство асфальтобетонного покрытия и системы водоотвода, ведется установка дорожных знаков и других элементов инженерной инфраструктуры, завершается монтаж мачт электроосвещения. Ввод в эксплуатацию планируется до конца сентября.

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"