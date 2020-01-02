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Новые авиарейсы из Новокузнецка

С января 2020 года откроются новые авиарейсы из Новокузнецка субсидированные из бюджета Кузбасса.

Первой начинает выполнение полетов Авиакомпания «ЮВТ АЭРО». C 4 января 2020 года из Международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково) можно будет добраться до Казани и до Екатеринбурга, а также обратно. Открыт маршрут Казань-Екатеринбург-Новокузнецк-Екатеринбург-Казань на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-200 (50 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк-Екатеринбург – 8700 рублей, Новокузнецк-Казань – 8600 рублей, Казань-Новокузнецк – 8600 рублей, Екатеринбург-Казань – 8700 рублей.

Авиакомпания «СиЛА» начинает выполнение полетов с 7 января 2020 года по маршруту Томск-Новокузнецк-Томск. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Ан-28 (17 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк-Томск – 2800 рублей, Томск-Новокузнецк – 2800 рублей.

C 12 января 2020 года Авиакомпания «ЮТЭЙР» начинает выполнение полетов по маршруту Омск-Новокузнецк-Омск на комфортабельных самолетах ATR-72-500 (70 пассажирских кресел). Стоимость авиабилета Новокузнецк-Омск 2500 рублей, Омск-Новокузнецк – 2500 рублей.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

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kuzbassnews.ru
02/01/2020
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