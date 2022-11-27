Новые подходы в работе кадровых центров позволяют кузбассовцам находить работу в 1,5 раза быстрее

После того, как кадровый центр Кемерова модернизировали в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и он переориентировал работу по принципу клиентоцентричности, подбор вакансий и сотрудников стал происходить эффективнее и быстрее. С начала текущего года трудоустроены 8 910 жителей Кемерова и Кемеровского округа, это 81% от числа обратившихся.

«Теперь специалисты центра предлагают набор инструментов под конкретную жизненную ситуацию. Например, у человека недостаточно образования, или он считает, что у него нет никаких карьерных перспектив. В кадровом центре можно пройти профориентационное тестирование, по результатам которого понять, в каком направлении развиваться дальше. Также есть возможность пройти бесплатное обучение, чтобы получить новые навыки, это повысит конкурентоспособность соискателя на рынке труда. Перечень услуг, предоставляемых кадровыми центрами, достаточно широкий», ‑ отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Отталкиваясь от конкретной жизненной ситуации каждого соискателя, карьерные консультанты подбирают необходимый перечень услуг для эффективного поиска работы. Это могут быть: психологическая поддержка, консультация по юридическим вопросам, обучение, помощь в организации своего дела и другие. Для более эффективного решения задач при подборе сотрудников кадровые консультанты учитывают индивидуальные потребности и ожидания работодателя.

После модернизации в рамках нацпроекта в кадровом центре Кемерова успешно реализуются две жизненные ситуации: «Хочу открыть свое дело», «Мама идет учиться» и две бизнес-ситуации: «Подбор работников для бизнеса», «Организация временных работ».

Один из успешных примеров взаимодействия в рамках бизнес-ситуаций – подбор сотрудников для Центра спорта «Шахтер». При содействии кадрового центра Кемерова на постоянную работу трудоустроены бухгалтер, экономист, горничная. Помимо этого, с работодателем налажено сотрудничество в организации временных и общественных работ, в том числе для школьников на период каникул.

При подборе персонала для работодателей в текущем году кадровым центром проведено 40 собеседований и 8 открытых отборов, в которых приняли участие более 50 организаций Кемерова и Кемеровского округа.

Кроме того, проведено свыше 700 собеседований с соискателями, в результате каждый десятый ищущий работу был трудоустроен.

Фото: Министерство труда и занятости населения Кузбасса