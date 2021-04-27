Новые требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений

В преддверии посевной кампании Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает, что с 1 января 2021 года вступил в силу новый Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений Утвержденный приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений».
Порядок распространяется на юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области семеноводства, а также реализацию семян сельскохозяйственных растений в розничной торговой сети.
Порядком определены требования к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений, к сопровождающим документам об их происхождении, сортовых и посевных качествах, к упаковке, маркировке семян сельскохозяйственных растений, в том числе в розничной торговле.
Реализация всей партии семян сельскохозяйственных растений должна осуществляться только при наличии оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность и посевные качества семян. При продаже части партии необходимо наличие копии указанного документа, заверенной печатью органа, его выдавшего.
Сведения о сортовой принадлежности и качестве семян сельскохозяйственных растений должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться в сопроводительных документах.
Также, согласно новому Порядку, маркировка семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для розничной торговли на территории Российской Федерации в малогабаритной таре (упаковке), должна содержать следующую информацию:
- наименование и адрес места осуществления деятельности организации – производителя или импортера семян сельскохозяйственных растений (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян сельскохозяйственных растений в оборот в Российской Федерации);
- название сельскохозяйственной культуры, сорта семян сельскохозяйственных растений;
- обозначение стандарта, технических условий на сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений;
- номер партии;
- дата упаковки семян сельскохозяйственных растений;
- масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений.
На малогабаритной таре (упаковке) не должны указываться сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян сельскохозяйственных растений, не соответствующие сопроводительным документам.
Допускается нанесение на малогабаритную тару (упаковку) дополнительной информации о семенах сельскохозяйственных растений, находящихся в малогабаритной таре (упаковке).
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