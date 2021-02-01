Новые ветеринарные правила по содержанию крупного рогатого скота

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует, что с 1 января 2021 года вступают в силу новые ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота, которые пришли на смену правилам, утвержденным в 2016 году, и будут действовать до 31 декабря 2026 года. Данными правилами установлены нормы содержания КРС как для небольших ферм, так и для крупных животноводческих комплексов.

Приказ Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» разработан в целях снижения рисков распространения заболеваний, которые свойственны крупному рогатому скоту и могут быть опасными для людей.

По новым ветеринарным правилам крупным предприятиям (содержащими более 500 голов КРС) необходимо разделять территорию на изолированные друг от друга зоны: административно-хозяйственную; хранения и подготовки кормов; хранения и переработки навоза; карантинирования; а также необходимо изолировать зону производственную, где размещается помещение для содержания КРС, выгульные площадки с покрытием и навесами, ветеринарный пункт, сооружения для обработки кожного покрова животных, а также молочный блок для дойки коров и помещение для первичной обработки, временного хранения молока, а также мытья и обработки доильного оборудования (при содержании КРС молочного направления продуктивности).

На предприятиях должны быть предусмотрены помещения или места размещения специалистов в области ветеринарии, хранения лекарственных средств и дезинфицирующих средств.

В новой редакции ветеринарных правил ужесточены требования к дезинфекции помещений: это и дезинфекционные коврики при входе в животноводческие помещения, в зонах хранения и подготовки кормов, продезинфицированная рабочая одежда и обувь, а также обработка транспортных средств на въезде на предприятие.

Ветеринарные правила определяют нормы поения и кормления КРС в зависимости от их пола и возраста. Кроме того, в случае отсутствия на пастбищах мест водопоя, должен быть организован подвоз питьевой воды для поения КРС.

Всем хозяйствующим субъектам, занимающихся содержанием, воспроизводством, выращиванием и реализацией крупного рогатого скота, необходимо строго соблюдать требования новых ветеринарных правил в целях сохранения благополучия по инфекционным и инвазионным болезням животных.