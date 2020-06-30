Новости Кузбасса

Новый двухэтажный автовокзал, рассчитанный на пассажиропоток до 3 тысяч человек в сутки и адаптированный для маломобильных граждан, строят в Белове. Жители города ждут автовокзал с 2012 года. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в 2019 году принял решение включить строительство в региональную госпрограмму«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» и выделить на возведение автовокзала 132,5 млн рублей из бюджета области.
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