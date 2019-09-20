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Новый детский сад открыли в Гурьевске

В рамках федеральной программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» в Гурьевске построили детский сад № 5 «Планета детства».

Учреждение рассчитано на 140 мест. Стоимость объекта составила 157, 2 млн рублей, из них федеральный бюджет – 83,7 млн рублей, областной – 57,8 млн рублей, средства местного бюджета – 15, 7 млн рублей.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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20/09/2019
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