В Кемерове приостановят подачу тепла в дома на двух улицах В связи с ремонтными работами на газопроводе с 21 сентября будет приостановлена подача тепла в дома...

Новый детский сад открыли в Гурьевске Дошкольное учреждение построили в рамках нацпроекта "Демография". В Гурьевске открылся...

Совет народных депутатов Кузбасса предложили переименовать Совет народных депутатов Кемеровской области до конца 2019 года планируется переименовать в...