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Новый фельдшерский здравпункт открылся в Кемеровском муниципальном округе по нацпроекту

Модульное здание фельдшерского здравпункта открылось в поселке Новоискитимск Кемеровского муниципального округа по нацпроекту «Здравоохранение» (с 2025 года — «Продолжительная и активная жизнь»), инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Теперь 749 жителей поселка, в том числе 119 детей, смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

На строительство здравпункта из федерального бюджета было направлено более 7,1 млн рублей. На оборудование и мебель из регионального бюджета было выделено 439 тысячи рублей, а также 914,8 тысячи рублей — из средств ОМС.

Ранее здравпункт находился в двухквартирном жилом доме, который уже не соответствовало санитарным нормам. Переезд в новое, комфортное и безопасное помещение значительно улучшил условия пребывания пациентов и работы персонала.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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