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Новый стационарный цифровой маммограф начал работать в Мариинской городской поликлинике

Медоборудование поступило в рамках регионального проекта «Программа модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
К неоспоримым преимуществам нового оборудования относятся легкость позиционирования пациентов, простота эксплуатации и низкая доза облучения для пациента и персонала. С помощью нового оборудования повысится качество оказания диагностической помощи при выявлении злокачественных новообразований у женщин на ранних стадиях, в результате чего увеличивается вероятность полного излечения до 80 %.

Здоровье
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/04/2022
Здоровье
Мариинск
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