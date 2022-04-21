Новый стационарный цифровой маммограф начал работать в Мариинской городской поликлинике

Медоборудование поступило в рамках регионального проекта «Программа модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

К неоспоримым преимуществам нового оборудования относятся легкость позиционирования пациентов, простота эксплуатации и низкая доза облучения для пациента и персонала. С помощью нового оборудования повысится качество оказания диагностической помощи при выявлении злокачественных новообразований у женщин на ранних стадиях, в результате чего увеличивается вероятность полного излечения до 80 %.