Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что 29 июня 2021 года вступит в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации" . Документ устанавливает правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности по сохранению пчел. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение производства продукции пчеловодства и сохранение пчел. Согласно требований Федерального Закона заниматься пчеловодством разрешается на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Размещать пасеки запрещено на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также тех, где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы. Федеральный закон обязывает аграриев заранее оповещать пчеловодов о том, что будет проводиться обработка полей пестицидами и агрохимикатами. Это позволит предотвратить массовое отравление пчел.Информировать о готовящемся использовании пестицидов и агрохимикатов предстоит пчеловодов, которые работают на расстоянии до 7 км от границ обрабатываемых земельных участков. Это нужно будет делать через СМИ не позднее чем за три дня до обработки. Также нужно указывать срок, на который владельцам пасек предстоит изолировать пчел в ульях.Закон запрещает применение для лечения пчел лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Согласно Федеральному Закону, учет пчел будет осуществляться в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Аграрии признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав. Обычные пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 км от тех, которые специализируются на племенном пчеловодстве.