Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новый закон потребует защищать пчёл от отравлений агрохимикатами.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что 29 июня 2021 года вступит в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации" . Документ устанавливает правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности по сохранению пчел. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение производства продукции пчеловодства и сохранение пчел. Согласно требований Федерального Закона заниматься пчеловодством разрешается на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Размещать пасеки запрещено на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также тех, где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы. Федеральный закон обязывает аграриев заранее оповещать пчеловодов о том, что будет проводиться обработка полей пестицидами и агрохимикатами. Это позволит предотвратить массовое отравление пчел.Информировать о готовящемся использовании пестицидов и агрохимикатов предстоит пчеловодов, которые работают на расстоянии до 7 км от границ обрабатываемых земельных участков. Это нужно будет делать через СМИ не позднее чем за три дня до обработки. Также нужно указывать срок, на который владельцам пасек предстоит изолировать пчел в ульях.Закон запрещает применение для лечения пчел лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Согласно Федеральному Закону, учет пчел будет осуществляться в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Аграрии признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав. Обычные пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 км от тех, которые специализируются на племенном пчеловодстве.

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/03/2021
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Шерегеше построят четыре новые дороги за 763 млн рублей
До 2022 года власти Кузбасса планируют построить четыре новые автодороги. На это будет потрачено...
Кузнецова просят о возвращении маршрута №14
Раньше наши дети ехали на № 14 маршруте от Запсиба напрямую по Кузнецкстроевскому и выходили прямо...
Глава Кемерова Илья Середюк заработал за год почти 3 млн рублей
За 2019 год Середюк обогатился на 2 990 884 рубля. Напомним, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов...
Строительство Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерово почти завершено
В оформлении помещений принимал участие знаменитый граффитист Вадим Кулешов. Он изобразил на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus