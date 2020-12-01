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Новый зал для спортивной гимнастики открыли в Лесной Поляне

Оборудованный зал общей площадью около 300 квадратных метров создан на базе средней общеобразовательной школы №85 в жилом районе Лесная Поляна.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» приобретено современное оборудование, в том числе гимнастические скамейки, канаты, брусья и бревна, тренажер для пресса, маты, батуты.

На эти цели из федерального бюджета направлено 8,7 млн рублей. Кроме того, Федерация спортивной гимнастики России подарила школе яму с поролоновым наполнителем, которая позволит безопасно отрабатывать технику прыжков.

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kuzbassnews.ru
01/12/2020
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