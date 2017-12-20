Нужно ли до нового года переводить свои пенсионные накопления? Ответ ПФР – нет!

В преддверии нового года Пенсионный фонд России фиксирует возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стараются перевести в НПФ максимальное количество клиентов. Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет их себе и «пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем случае начислит пенсионные баллы. Именно так пересказывают аргументы представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР.

Пенсионный фонд заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию. Пенсионные накопления в пенсионные баллы пересчитываться не могут и не будут. Подтверждением этому является действующее пенсионное законодательство.

В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать, кому доверить инвестирование своих пенсионных накоплений. И Пенсионный фонд России в очередной раз напоминает, что если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, нужно отнестись к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-либо документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона или визите «сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. Никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах.

Очень важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши накопления переводятся в него без учета всего или части инвестдохода. ПФР рекомендует менять страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверяйте его тип – на срочный или досрочный перевод, выбирая первое.

Сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй – через интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.

При этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы заявлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».