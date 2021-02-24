О декларировании пищевой продукции

Как известно, качество продуктов питания состоит из двух основных факторов: полезные свойства и пищевая ценность. При этом, чтобы подтвердить качество и безопасность таких товаров, с 2011 года на пищевую продукцию необходимо получить декларацию о соответствии или сертификат соответствия. Подобная процедура позволяет подтвердить, что продукты питания соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Декларации на пищевую продукцию по ТР ТС 021/2011 являются обязательными документами, подтверждающими их качество и безопасность, что позволяет реализовывать продукты питания по частным розничным магазинам и крупным торговым сетям, а также экспортировать товары в государства, входящие в состав ЕАЭС (Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация).

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу на постоянной основе проводят мониторинг лабораторий, проводящих исследования и выдающих протоколы испытаний для получения деклараций о соответствии, на предмет аккредитации на данные виды исследований. Так, в 2020 году выявлено несколько фейковых лабораторий, зарегистрированных по несуществующим адресам в г. Москва и выдающих протоколы исследований, на основании которых выдавались не легитимные декларации о соответствии, что является основанием для привлечения декларанта к административной ответственности по ст.14.44; ст.14.45 КоАП РФ.

Производителям пищевой продукции необходимо проводить исследования в «проверенных» аккредитованных лабораториях или предварительно интересоваться областью аккредитации той лаборатории, в которой намерены исследовать свою продукцию в целях её декларирования. Консультацию по данному вопросу также можно получить у сотрудников Россельхознадзора.