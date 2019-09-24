О государственном контроле в области безопасности и качества зерна

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения плановой проверки в отношении ГБУЗ КО ППБ «Прокопьевская психиатрическая больница» города Прокопьевска были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения и качества крупы, закупаемой на государственные нужды.

В ходе проверки происследована партия крупы гороха на показатели качества и безопасности. Согласно заключениям ФГБУ «Кемеровская МВЛ» партия крупы гороха колотого шлифованного признана не качественной по показателям - «нешелушеные семена». Некачественная продукция изъята из оборота.

За допущенное нарушение виновное лицо привлечено к административной отвественности по ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Наложен штраф на должностное лицо — главного врача в размере одной тысячи рублей.