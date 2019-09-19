О карантинных вредителях леса рода Monochamus в Кемеровской области

В «Перечень вредителей растений, возбудителей болезней растений, растений (сорняков), имеющих карантинное значение для Российской Федерации», Минсельхозом РФ были включены 6 видов вредителей леса (усачи рода Monochamus), ограниченно распространенных на территории Российской Федерации. Ареалы их обитания охватывают от нескольких тысяч гектаров (дальневосточный черный усач на о. Кунашир Сахалинской области) до громадной территории от западной до восточной границы Российской Федерации, занимающей до 85% лесных земель.

В соответствии с приказамиУправления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным объектам — большому черному еловому усачу, малому еловому усачу, черному сосновому усачуна территории Гурьевского, Ижморского, Мариинского, Промышленновского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского и Ящкинского районов Кемеровской области.

Жуки-усачи рода Monochamus наносят большой вред деловой древесине, снижая её качество до низкосортной дровяной. Кроме этого, жуки-усачи рода Monochamus могут являться переносчиками сосновой стволовой нематоды— опасного паразита, вызывающего в местах своего распространения массовую гибель хвойных лесов. Усачи могут переносить сосновую стволовую нематоду с пораженных ею отмирающих деревьев на здоровые. Жизненный цикл нематоды тесно связан с жизненным циклом черных усачей. Сосновая стволовая нематода является карантинным объектом для многих стран мира, в том числе стран-членов ЕС и России. Усачи наибольший вред приносят в лесах, размножаясь в огромных количествах на гарях, а также на лесных складах и в местах лесозаготовок. Черный малый хвойный усач обычно сопутствует большому, однако в ряде случаев размножается самостоятельно, нанося такой же вред, как и предыдущий вид. Черный малый хвойный усач предпочитает заселять срубленную древесину на освещенных местах, лесосеках и складах, а стоящие деревья - в изреженных насаждениях, в рединах, а также по южным опушкам леса. Во время созревания усачи обгладывают кору сосны. Личинки уничтожают древесину, луб и заболонь. Результатом жизнедеятельности черного соснового усача является ослабление и последующее усыхание дерева. Личинки повреждают необработанную древесину, снижают техническую годность, тем самым подрывают лесное хозяйство.

Следовательно, всем хозяйствующим субъектам во исполнение карантинного законодательства необходимо соблюдать правила и нормы обеспечения карантина растений: проводить систематические обследования лесных массивов, мест складирования и переработки лесоматериалов с целью своевременного выявления карантинных вредителей, строго соблюдатьсанитарные правила в местах складирования зараженного лесоматериала.

Вывоз лесоматериалов с территории, зараженной карантинными объектами, допускается только при наличии у грузоотправителя карантинного сертификата, а за пределы Российской Федерации – фитосанитарного сертификата, удостоверяющих отсутствие в продукции карантинных организмов. Невыполнение ограничений по вывозу и использованию лесопродукции, произведенной в карантинной фитосанитарной зоне, может привести к распространению усачей на территории, свободной от заражения, и способствовать гибели лесных насаждений.