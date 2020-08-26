О мониторинге проб мёда, производимого на территории Кемеровской области-Кузбасса

Летом текущего года в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу стали поступать многочисленные обращения граждан о массовой гибели пчел в нескольних районах Кузбасса. В летний период на полях проходят обработки от сорняков и вредителей, это могло послужить причиной отравления медоносных пчёл.

В рамках пищего мониторинга специалистами Управления в августе отобраны 15 проб мёда от производителей Кузбасса с целью направления их в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов” и для исследований их на химические показатели безопасности. Результаты исследований будут доступны через месяц.