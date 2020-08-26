О мониторинге проб мёда, производимого на территории Кемеровской области-Кузбасса

Летом текущего года в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу стали поступать многочисленные обращения граждан о массовой гибели пчел в нескольних районах Кузбасса. В летний период на полях проходят обработки от сорняков и вредителей, это могло послужить причиной отравления медоносных пчёл.
В рамках пищего мониторинга специалистами Управления в августе отобраны 15 проб мёда от производителей Кузбасса с целью направления их в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов” и для исследований их на химические показатели безопасности. Результаты исследований будут доступны через месяц.
26/08/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сам угольный разрез хотят построить на землях шорцев «без их добровольного и осознанного согласия,...
|
«Изъять для муниципальных нужд города Кемерово объекты недвижимого имущества», — указано в...
|
Минздраве Кузбасса рассказали о мерах социальной поддержки медицинский работников. Так,...
|
Часть жителей Кузбасса в скором времени вновь сможет воспользоваться 50-процентной скидкой на...