Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О нарушении при хранении древесины.

 

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Гайнцевой Ольги Вячеславовны, которая является лесозаготовителем в Прокопьевском районе Кемеровской области, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

В ходе проверки было установлено, что индивидуальным предпринимателем не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов.

Бездействие ИП Гайнцевой О.В. влечет угрозу возникновения карантинного очага и причинения вреда объектам растительного мира, в связи с риском распространения карантинных вредителей леса.

По результатам проверки, по факту нарушения правил хранения, переработки подкарантинной продукции возбуждено административное дело.

В целях устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю Гайнцевой Ольги Вячеславовне выдано предписание.

Общество
kuzbassnews.ru
04/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка сделала откровенные фото на фоне кадетского училища
Девушка, проживающая в городе Кемерово сделала пикантный фотоснимок на фоне нового Президентского...
В Кузбассе пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения
Кемерово станет площадкой для Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия...
Огромный портрет появился на фасаде жилого дома в Кемерове
Портрет легендарного кемеровчанина украсил фасад дома по улице Веры Волошиной, 37. Автором...
Медицина, которую мы заслужили: всё о кузбасском здравоохранении
Уже много лет власти региона говорят о катастрофическом состоянии кузбасской медицины. С приходом...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus