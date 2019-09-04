Новости Кузбасса

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Гайнцевой Ольги Вячеславовны, которая является лесозаготовителем в Прокопьевском районе Кемеровской области, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

В ходе проверки было установлено, что индивидуальным предпринимателем не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов.

Бездействие ИП Гайнцевой О.В. влечет угрозу возникновения карантинного очага и причинения вреда объектам растительного мира, в связи с риском распространения карантинных вредителей леса.

По результатам проверки, по факту нарушения правил хранения, переработки подкарантинной продукции возбуждено административное дело.

В целях устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю Гайнцевой Ольги Вячеславовне выдано предписание.