Новости Кузбасса

В апреле 2021 года специалистами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в пункте пропуска международного аэропорта им. Алексея Архиповича Леонова, на международном авиарейсе — Ош-Душанбе - Кемерово — Новосибирск, совместно с сотрудниками Кемеровской таможни была досмотрена ручная кладь и багаж пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан в город Кемерово в количестве сорока мест.

В результате надзорного мероприятия установлено, что два пассажира, в нарушение главы 10, Решения Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 18.06.2010 № 317 ввезли на территорию Российской Федерации 5 кг меда без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара. На основании п. 10.2. главы 10 Решения КТС от 18.06.2010 № 317 «уничтожение (утилизация) подконтрольных товаров, возврат которых в страну отправления невозможен, осуществляется в порядке, установленном национальным законодательством государств-членов».

С нарушителями проведена разъяснительная работа, направленная на недопущение впредь нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации.