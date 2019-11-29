О нарушениях при оформлении эВСД в системе Меркурий и привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности
Специалистами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области с начала 2019 года, на постоянной основе осуществляется мониторинг оформления эВСД пользователями и уполномоченными лицами в системе Меркурий, за ноябрь 2019 года в результате работы мониторинговой группы выявлено 14 грубых нарушений ветеринарного законодательства РФ, а именно оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности, как правило направляемой для реализации на ярмарки выходного дня, в организации общепита и социальные учреждения. В отношении нарушителей (уполномоченные лица органов, учреждений входящих в систему государственной ветеринарной службы субъекта РФ) возбуждено четырнадцать административных дел по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложены штрафы на сумму более 40 тыс. рублей.
Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, пользователям и уполномоченным лицам осуществляющим оформление эВСД в системе Меркурий о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и на недопустимость данного вида нарушений.
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