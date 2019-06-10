Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О нарушениях ветеринарного законодательства на молочной ферме

В июне текущего года специалистами Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Юргинский» отделение Юргинское, осуществляющего хозяйственную деятельность в Юргинском районе Кемеровской области, на предмет исполнения требований ветеринарного законодательства РФ.

В ходе проверки выявлены нарушения требований ветеринарно-санитарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации,а именно:

—на главном въезде на территорию МТФ для дезинфекции транспортных средств не оборудован дезинфекционный барьер либо дезинфекционная установка методом распыления дезинфицирующих растворов;

—входы в помещения для содержания животных (коровники) не оборудованы дезинфекционными ванночками;

—не предоставлены протоколы лабораторных испытаний воды используемой для поения животных;

—имеющийся на предприятии скотомогильник не оборудован навесом и помещением для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов;

—не разработана программа производственного контроля в соответствии с которой проводится производственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, материалов и изделий.

Выявленные на МТФ нарушения создают угрозу возникновения и распространения опасных заболеваний, общих для человека и животных.

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов от 3000 рублей на должностных лиц и от 10 000 рублей на юридических лиц.Предприятию выдано предписание об устранении нарушений с установленными сроками исполнения.

Общество
kuzbassnews.ru
10/06/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Исчезнувшего в Кузбассе рыбака нашли мертвым
Пропавшего в Сосновке рыбака нашли мертвым. О трагическом завершении поисков сообщили волонтеры ПСО...
Пациент кемеровской больницы погиб из-за равнодушия
Пациента больницы искали сотрудники полиции и добровольцы, прочёсывали местность, пока не нашли...
В кузбасской колонии освоили новое производство
В кузбасской колонии освоили новое производство. На нем задействованы осужденные с ограниченными...
Дожди, грозы и град пообещали синоптики в Кузбассе на воскресенье
В Кузбассе в воскресенье, 9 июня, синоптики обещают дожди, местами грозы, град и туман. Согласно...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus