О нарушениях ветеринарного законодательства на молочной ферме

В июне текущего года специалистами Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Юргинский» отделение Юргинское, осуществляющего хозяйственную деятельность в Юргинском районе Кемеровской области, на предмет исполнения требований ветеринарного законодательства РФ.

В ходе проверки выявлены нарушения требований ветеринарно-санитарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации,а именно:

—на главном въезде на территорию МТФ для дезинфекции транспортных средств не оборудован дезинфекционный барьер либо дезинфекционная установка методом распыления дезинфицирующих растворов;

—входы в помещения для содержания животных (коровники) не оборудованы дезинфекционными ванночками;

—не предоставлены протоколы лабораторных испытаний воды используемой для поения животных;

—имеющийся на предприятии скотомогильник не оборудован навесом и помещением для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов;

—не разработана программа производственного контроля в соответствии с которой проводится производственный контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, материалов и изделий.

Выявленные на МТФ нарушения создают угрозу возникновения и распространения опасных заболеваний, общих для человека и животных.

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов от 3000 рублей на должностных лиц и от 10 000 рублей на юридических лиц.Предприятию выдано предписание об устранении нарушений с установленными сроками исполнения.