Новости Кузбасса

На территории Российской Федерации каждый гражданин и юридическое лицо вправе иметь пасеку при условии соблюдения законодательства РФ, ветеринарно-санитарных правил и инструкции по содержанию пчелиных семей и организации пчеловодства в населенных пунктах.В соответствии с пунктом 2 «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства”, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 № 194 (далее – Ветеринарные правила)пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации. Паспортизации подлежат пасеки всех форм собственности независимо от числа содержащихся на них пчелиных семей. Паспорт является учетным документом, имеет порядковый номер и регистрируется на районной ветеринарной станции в специальном журнале, где указываются номер паспорта, ФИО владельца пчел, адрес, дата осмотра, число пчелосемей, санитарная оценка пасеки, ее эпизоотическое состояние и рекомендованные мероприятия, дата аннулирования паспорта. Паспортизация пчелосемей проводится в целях предотвращения распространения заразных болезней, выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных.Выдача и оформление паспорта пасеки осуществляются государственной ветеринарной службой при выполнении всех ветеринарно-санитарных требований.Чтобы получить такой паспорт, пчеловод должен написать заявление в установленной форме. Документ регистрируют в ветслужбе, после чего ветработник обследует пчеловодное хозяйство и берет материал для лабораторных исследований. Паспорт выдается после получения их результатов.Пасеки комплектуют только здоровыми пчелиными семьями из благополучных по заразным болезням пчелохозяйств на основании документов, подтверждающих их благополучие.Паспорт пасеки дает возможность владельцу осуществлять продажу продуктов пчеловодства и пчелиного хозяйства, а также транспортировку пчел.На мед и продукты пчеловодства пчеловодам необходимо оформить ветеринарный сертификат. Данный документ оформляется в системе "Меркурий" и выдается после исследования товара в аккредитованных лабораториях. К обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели, а также содержащие натуральные или синтетические гормональные вещества. Государственные ветеринарные врачи ежегодно проводят исследования пасек на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний у насекомых, обработку против таких болезней, согласно Плана противоэпизоотических мероприятий, и вносят данные об этом в ветеринарно-санитарные паспорта.