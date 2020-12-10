О переходе на карту «Мир» не забудьте предупредить ПФР

Кузбассовцам, получающим пенсии и другие социальные выплаты по линии ПФР нужно успеть до 31 декабря оформить карту «Мир» и предоставить актуальные сведения в Пенсионный фонд.

Данное требование касается только граждан, получающих пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.), и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них с начала 2021 года ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Напомним, что изначально перевести получателей пенсий и государственных выплат на карту национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии коронавируса отсрочил обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы «Мир» до конца 2020 года.

Чтобы подать заявление о смене реквизитов счета для получения пенсии электронно, необходимо войти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, используя логин и пароль портала Госуслуг. Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке пенсии», указав способом доставки доставку через кредитное учреждение. Ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в Управление ПФР, производящее выплату. Также для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно обратиться в МФЦ или в ПФР лично, подав заявление на выбор способа доставки пенсии или изменение счета (прием ведется только по предварительной записи).

Получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала при переходе на карту «Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчетного счета и приложить подтверждающий документ (договор или справку из банка). Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить заявление с подтверждающими документами почтой в ближайший территориальный орган ПФР.