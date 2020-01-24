О перевозке домашних питомцев

Уважаемые владельцы домашних животных, в связи с увеличением количества обращений граждан, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в очередной раз напоминает, что подробная информация и инструкции : как путешествовать с животными за рубеж; как ввезти домашнее животное в Россию; как путешествовать с домашними животными по территории России; как путешествовать с домашними животными транзитом через территорию России, как выехать с животными на территорию Калининградской области размещена на официальном сайте Россельхознадзора, разъясняем пошагово: через любой поисковик заходим на официальный сайт Россельхознадзора, затем в раздел - ввоз, вывоз, транзит (в левой колонке, темный шрифт), далее - Для владельцев животных-компаньонов (текст выделен красным цветом) и наконец перед вами открывается вся необходимая информация на данную тему, не ленитесь изучайте, анализируйте, основные моменты лучше распечатать, сфотографировать и т.д. и иметь при себе при перемещении с домашними животными, на случай не обоснованных требований от сотрудников ж/д, авиа и других перевозчиков, каких либо государственных, не государственных служб, органов и др., также за разъяснениями можно обратиться по телефону: 8(3842)36-15-86 (г. Кемерово).