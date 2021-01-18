О поставках сельди тихоокеанской мороженой в Кузбасс

В новогодние праздники на предприятие Кузбасса из Приморского края пришли 3 железнодорожных термос-вагона тихоокеанской сельди мороженой в количестве 166 тонн производства Фабрики береговой обработки рыбы Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина г.Петропавловск-Камчатский.
Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Кемерово –Сортировочное Западно-Сибирская ЖД под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.
Продукция поступила в сопровождении ветеринарных свидетельств с отметкой о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в КГБУ «Петропавловская городская СББЖ», с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств. Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.
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