О поставках сельди тихоокеанской мороженой в Кузбасс

В новогодние праздники на предприятие Кузбасса из Приморского края пришли 3 железнодорожных термос-вагона тихоокеанской сельди мороженой в количестве 166 тонн производства Фабрики береговой обработки рыбы Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина г.Петропавловск-Камчатский.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Кемерово –Сортировочное Западно-Сибирская ЖД под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных свидетельств с отметкой о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в КГБУ «Петропавловская городская СББЖ», с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств. Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.