О прибытии граждан Узбекистана на территорию Кемеровской области-Кузбасса

В ночь на 07 ноября 2020 года в международном терминале аэропорта им. А.А. Леонова г. Кемерово была организована встреча рабочих строительных специальностей, прибывших из Республики Узбекистан на территорию Кемеровской области-Кузбасса, для оказания посильной помощи в строительстве нового терминала международного аэропорта. Встреча проводилась с участием контролирующих и надзирающих органов с тщательным досмотром ручной клади и багажа прибывших граждан на предмет наличия товаров, запрещённых к ввозу на территорию РФ.

Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте ТУ Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу работали совместно с сотрудниками Кемеровской таможни в направлении выявления продукции и сырья животного происхождения, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации.

В ходе проведения мероприятия нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии не выявлено, всего досмотрено 253 единицы ручной клади и багажа.