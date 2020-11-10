Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О прибытии граждан Узбекистана на территорию Кемеровской области-Кузбасса

      В ночь на 07 ноября 2020 года в международном терминале аэропорта им. А.А. Леонова  г. Кемерово была организована  встреча рабочих строительных специальностей, прибывших из Республики Узбекистан на территорию Кемеровской области-Кузбасса, для оказания посильной помощи в строительстве нового терминала международного аэропорта. Встреча проводилась с участием контролирующих и надзирающих органов с  тщательным досмотром ручной клади и багажа прибывших граждан на предмет наличия товаров, запрещённых к ввозу на территорию РФ. 

 Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте ТУ Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу работали совместно с сотрудниками Кемеровской таможни в направлении выявления продукции и сырья животного происхождения, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации.

   В ходе проведения мероприятия нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии  не выявлено, всего досмотрено 253 единицы ручной клади и багажа.  

Общество
kuzbassnews.ru
10/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровские активисты попали под уголовное преследование после конфликта с сотрудником ФСБ
Второе уголовное дело на кемеровских активистов YouTube-проекта "Не будь инертным" звели...
В Кузбассе провели реорганизацию двух медучреждений
В результате реорганизации Центр охраны здоровья стал правопреемником прав и обязанностей ГП № 3....
Кузбассовец разбил дверь травмпункта из-за «неправильного» лечения
23-летнему кузбассовцу не понравилось лечение. Инцидент произошёл в пятницу, 6 ноября. Как...
В Кузбассе назвали время простоя людей в больничных очередях
В региональном отделении министерства здравоохранения заявили о том, что на сегодняшний день время...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus