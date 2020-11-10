О прибытии граждан Узбекистана на территорию Кемеровской области-Кузбасса

В ночь на 07 ноября 2020 года в международном терминале аэропорта им. А.А. Леонова г. Кемерово была организована встреча рабочих строительных специальностей, прибывших из Республики Узбекистан на территорию Кемеровской области-Кузбасса, для оказания посильной помощи в строительстве нового терминала международного аэропорта. Встреча проводилась с участием контролирующих и надзирающих органов с тщательным досмотром ручной клади и багажа прибывших граждан на предмет наличия товаров, запрещённых к ввозу на территорию РФ.
Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
В ходе проведения мероприятия нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии не выявлено, всего досмотрено 253 единицы ручной клади и багажа.
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