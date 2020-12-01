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О привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в области ветеринарии

В четвертом квартале этого года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении СПК «Береговой» в Кемеровском районе Кемеровской области – Кузбассе, осуществляющего деятельность по содержанию крупного рогатого скота с целью производства молока и воспроизводства, выращивания и разведения крупного рогатого скота, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»:

- на ферме не установлены ограждения, препятствующие проникновению диких животных и бесконтрольному проходу людей;

- не обустроен убойно-санитарный пункт;

- входы в здания для содержания животных не оборудованы дезинфекционными ванночками.

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Также проводилась разъяснительная работа с директором СПК «Береговой», направленная на предупреждение и профилактику нарушений ветеринарного законодательства РФ по условиям содержания КРС на предприятии.

Общество
kuzbassnews.ru
01/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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