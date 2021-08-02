О привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в области ветеринарии

В текущем году Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка с целью исполнения приказа Россельхознадзора от 01.02.2021 № 94 «О проведении проверок», изданного в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко, в отношении ИП главы К(Ф)Х Кильчевского О.В, осуществляющего деятельность по выращиванию, разведению и убою свиней в Кемеровском районе, с. Елыкаево, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

- территория хозяйства огорожена сплошным забором не по всему периметру, отсутствует часть ограждения (около 200м), что не обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей, домашних и диких животных;

- животные, направляемые на убой не идентифицированы, отсутствует журнал предубойного осмотра животных с показаниями выборочной термометрии;

- во время убоя отсутствует процесс проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарное клеймение туш;

- отсутствует отдельное рабочее место для опорожнения желудков, огороженное отдельной перегородкой для снижения рисков загрязнения туш и иных продуктов убоя содержимым желудочно-кишечного тракта;

- на рабочем месте для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения не предусмотрено: дополнительное освещение, сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении заразной (особо опасной) болезни, устройства для регистрации выявленных случаев заболеваний животных;

- туши и иные продукты убоя (головы) направляются для охлаждения и хранения в холодильные камеры без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

-на территории хозяйства отсутствует карантинное отделение, куда помещаются животные в случае обнаружения больных или подозрительных;

- на убойном пункте ветеринарным специалистом не ведется опись убойных животных доставляемых на убойный пункт, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя на убойном пункте, а также журнал учета трихинеллоскопии;

- для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, фартуков и нарукавников отсутствуют ванночки и специальные промаркированные емкости, наполненные дезраствором;

- в хозяйстве отсутствует программа производственного контроля (ХАССП).

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора ИП глава К(Ф)Х Кильчевский О.В. и должностное лицо (ветеринарный врач ГБУ «Кузбасская СББЖ») были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 и по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ в виде штрафа, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела государственного ветеринарного надзора.

Также проводилась разъяснительная работа с ИП главой К(Ф)Х Кильчевским О.В., направленная на предупреждение и профилактику угрозы возникновения и распространения инфекционных болезней, общих для человека и животных.