Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с Программой проверок качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 2022, утвержденной Приказом Россельхознадзора от 24.12.2021 №1571 проводится выборочный контроль качества лекарственных средств для ветеринарного применения у лицензиатов, занятых в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

С начала года специалистами Управления произведен отбор 15 проб лекарственных средств. Образцы лекарственных препаратов отправлены в ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва для проведения экспертизы в целях подтверждения их соответствия обязательным требованиям к безопасности и качеству.

Управление информирует хоз. субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, чтобы избежать покупки контрафактных и некачественных лекарственных препаратов для животных нужно соблюдать следующие правила:

1. Приобретать лекарственные препараты только в ветеринарных аптеках и зоомагазинах, имеющих лицензию. Информация о наличии лицензии, как правило, размещается на информационной доске учреждения и является доступной для любого покупателя. Данные предприятия имеют все условия для хранения лекарственных препаратов, работают только с проверенными лицензированными поставщиками. Продавцом в ветеринарной аптеке может быть только сотрудник со специальным образованием (ветеринарным или медицинским). Кроме образования, продавец ветаптеки должен иметь специальное обучение в области обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, и осуществлять контроль за хранением и сроками годности лекарственных препаратов. Ни в коем случае нельзя приобретать препараты для животных на улице, с рук. Препараты вследствие неправильного хранения у таких продавцов могут утерять свою активность и приобрести вредные свойства.

2. Все лекарственные препараты для ветеринарного применения, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат государственной регистрации. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения размещён на официальном сайте Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru/ru/reestry в разделе «Государственная регистрация лекарственных средств» и доступен для всех интернет-пользователей. Номер регистрационного удостоверения указывается на упаковке лекарственных препаратов.

3. Маркировка препарата должна быть на русском языке и содержать следующую информацию: наименование лекарственного препарата, номер серии, дата выпуска, срок годности, дозировка или концентрация, объем, способ применения, лекарственную форму, условия отпуска и хранения, предупредительные надписи.

4. На упаковке лекарственных средств для ветеринарного применения должна содержаться надпись «Для ветеринарного применения». Иные надписи, например, – «Для животных», « Для ветеринарии» не допускаются.

5. В ветеринарных аптеках должен соблюдаться режим хранения препаратов. Некоторые препараты хранятся в холодильнике, например, вакцины, биопрепараты, пробиотики. В помещении ветаптеки строго следят за соблюдением влажности и температуры воздуха. Для контроля параметров воздуха используются гигрометры. Данные измерений заносятся в специальный журнал.

6. Следует также обратить внимание на сроки годности препарата и обязательно проверить наличие инструкции по применению данного лекарственного средства.

Недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные лекарственные средства для ветеринарного применения подлежат изъятию из гражданского оборота и уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Основанием для уничтожения лекарственных средств является решение владельца лекарственных средств, решение соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти или решение суда.

Уничтожение лекарственных средств производится организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с соблюдением требований в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если у Вас возникли сомнения в подлинности лекарств, их качестве, а также имеются сведения о несанкционированной торговле без лицензии лекарственными препаратами для животных, Вы можете обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по адресу: электронную почту: 8-(384-2)-34-99-07 или электронной почте vetnadzor@rsn42.ru., а также по адресу: 650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б.