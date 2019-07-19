О проверке администрации Берикульского сельского поселения

Loading...
В ходе плановой проверки в отношении администрации Берикульского сельского поселения специалистом отдела земельного надзора нарушения земельного законодательства Российской Федерации не выявлены. Земельные участки сельскохозяйственного назначения оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в муниципальной собственности поселения отсутствуют
19/07/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как рассказал VSE42.Ru представитель ЗАО "Стройсервис", являющейся организатором...
|
Прокуратура уличила двух представителей администрации Кемерова в нарушениях. Так, два местных...
|
В администрации Кемеровской области прошла встреча губернатора Сергея Цивилёва с генеральным...
|
О ремонте водителей информируют щиты и паспорта объектов, временные дорожные знаки. На всех...