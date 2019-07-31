Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О работе отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте

С начала месяца этого года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены ветеринарное и таможенное оформление 180 тонн кормовой смеси производства ООО «Мариинские дрожжи», предназначенного для отправки на сельскохозяйственное предприятие «Белореченское» Иркутской области.

Производителем Кемеровской области КДВ «Яшкинская мельница» выработано 402 тонны 760 кг кормов для сельскохозяйственных (отрубей пшеничных) и отправлено в г.Ростов-на-Дону на предприятие «Ларос» .

С предприятия АО «Новокузнецкий хладокомбинат» отгружено 59 тонн мороженого, а также с ООО «Восток-ВЭД» 100 кг сушено-вяленой рыбной продукции в Республику Монголия.

В ходе пограничного ветеринарного досмотра продукции выпущенной с указаных предприятий нарушений не установлено.

Сотрудниками отдела оформлено 7 международных сертификата на вывоз 9 голов домашних животных (животных-компаньонов) в страны Таможенного союза и Евросоюза.

 

Общество
kuzbassnews.ru
31/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Полиция в Новокузнецке объявила о стремлении восстановить законность
В период с 29 июля по 2 августа 2019 года на территории города Новокузнецка проводится оперативно-...
Гаражи на очереди: в Новокузнецке исчезают киоски
На прошлой неделе мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что все нелегальные объекты будут...
В Кузбассе прогнозируется жара до 38 градусов тепла
Синоптики предупредили гостей и жителей Кемеровской области о том, что в течение этой недели в...
Молодая женщина умерла на улице в Новокузнецке
В Новокузнецке очевидцы сообщили о трупе молодой женщины, обнаруженном на одной из улиц города....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus