О работе отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте

С начала месяца этого года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены ветеринарное и таможенное оформление 180 тонн кормовой смеси производства ООО «Мариинские дрожжи», предназначенного для отправки на сельскохозяйственное предприятие «Белореченское» Иркутской области.

Производителем Кемеровской области КДВ «Яшкинская мельница» выработано 402 тонны 760 кг кормов для сельскохозяйственных (отрубей пшеничных) и отправлено в г.Ростов-на-Дону на предприятие «Ларос» .

С предприятия АО «Новокузнецкий хладокомбинат» отгружено 59 тонн мороженого, а также с ООО «Восток-ВЭД» 100 кг сушено-вяленой рыбной продукции в Республику Монголия.

В ходе пограничного ветеринарного досмотра продукции выпущенной с указаных предприятий нарушений не установлено.

Сотрудниками отдела оформлено 7 международных сертификата на вывоз 9 голов домашних животных (животных-компаньонов) в страны Таможенного союза и Евросоюза.