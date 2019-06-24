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О работе отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте

За текущую неделю этого года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены ветеринарное и таможенное оформление 60 тонн кормовой смеси производства ООО «Мариинские дрожжи», предназначенного для отправки на предприятие Иркутской области.

Через предприятие Кемеровской области производителем кормов для сельскохозяйственных животных ООО «Томскзерно» в Краснодарский край железнодорожным транспортом отправлено 339,4 тонны отрубей пшеничных.

С предприятия АО «Новокузнецкий хладокомбинат» отгружено 42,1 тн. мороженого в Республику Монголия.

В ходе пограничного ветеринарного досмотра продукции выпущенной с предприятий нарушений не установлено.

Сотрудниками отдела оформлено 4 международных сертификата на вывоз 5 голов домашних животных (животных-компаньонов) в страны Евросоюза.

Также на этой неделе сотрудники отдела приняли участие в проведении таможенного осмотра в ТЦ «Крытый» на ул.Коломейцева. 10, проводимого сотрудниками Кемеровской таможни на предмет выявления продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. В ходе мероприятия «санкционной» продукции не обнаружено.

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/06/2019
Общество
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