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О рассмотрении обращений отделом внутреннего государственного ветеринарного надзора в 2022 году.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу отделом внутреннего государственного ветеринарного надзора по Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2022 году рассмотрено 212  обращений граждан.                                                                                                                              18 обращений касались вопросов качества и безопасности пищевых продуктов, 47 обращений - об ответственном обращении с животными, 145 обращений - по соблюдению   обязательных требований в области ветеринарии, 2 обращения - по лицензионному контролю.                                                                                                                                   53 обращения были переданы по подведомственности т.к. содержали в себе вопросы, касающиеся компетенции других органов исполнительной власти. 159 обращений рассмотрены по существу, ответы даны заявителям в установленный срок.                       В ходе контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами установлены 108 нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации. Проведено 25 выездных обследований без взаимодействия.                                                                                       Выдано 65 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Общество
kuzbassnews.ru
26/01/2023
Общество

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