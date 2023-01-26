Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу отделом внутреннего государственного ветеринарного надзора по Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2022 году рассмотрено 212 обращений граждан. 18 обращений касались вопросов качества и безопасности пищевых продуктов, 47 обращений - об ответственном обращении с животными, 145 обращений - по соблюдению обязательных требований в области ветеринарии, 2 обращения - по лицензионному контролю. 53 обращения были переданы по подведомственности т.к. содержали в себе вопросы, касающиеся компетенции других органов исполнительной власти. 159 обращений рассмотрены по существу, ответы даны заявителям в установленный срок. В ходе контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами установлены 108 нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации. Проведено 25 выездных обследований без взаимодействия. Выдано 65 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.