О результатах проведения спец операции «Анаконда» в Ижморском районе Кемеровской области

В период с 21 февраля по 13 марта 2019 года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с сотрудниками ИДПС ОГБДД ОМВД России по Ижморскому району участвовали в проведении спец операции «Анаконда», направленной на выявление, предотвращение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации при перемещении (перевозках, транзите) автотранспортом продукции животного происхождения и живых животных, подконтрольных ветеринарному надзору. Рейдовые мероприятия проводились с помощью передвижных постов на автодороге Р255 «Сибирь» Новосибирск-Иркутск, в Ижморском районе З76-м км. В ходе мероприятий досмотрено 83 партии поднадзорных грузов, выявлено 5 нарушений в части ветеринарного законодательства РФ, возбуждено 5 административных дел по ч.2 ст.10.8 и ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, продукция и сырье возвращены поставщикам. Виновные лица подлежат административной ответственности и наказанию в виде штрафа на общую сумму 13 тысяч рублей.

Также с перевозчиками проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение и профилактику нарушений ветеринарного законодательства РФ и технических регламентов Таможенного союза при транспортировке поднадзорных госветнадзору грузов.

Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает, что согласно п.10 Ветеринарных правил, утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 владелец (перевозчик) подконтрольного товара обязан по своему выбору или представить номер электронного ВСД, оформленного на подконтрольный товар или предъявить двумерный матричный штриховой код, сформированный ФГИС или представить распечатку формы оформленного в электронной форме ВСД.