О результатах внеплановой проверки хозяйства по разведению скота

Известная певица выступила на свадьбе под Кемеровом Согласно геолокации, свадьба состоялась на Глухом озере в Кемеровском районе. Артистка выступила...

Известный певец даст концерты в Кузбассе Популярный российский исполнитель Олег Газманов выступит в Кемерове и Новокузнецке. Об этом артист...

Часть кемеровчан с понедельника останется без горячей воды В мэрии предупредили, что из-за плавного ремонта газовых котельных в некоторых домах Кемерова...