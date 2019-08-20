О результатах внеплановой проверки хозяйства по разведению скота

В августе текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области была проведена внеплановя выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства Собора Г.П., осуществляющего деятельность в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области по разведению крупного рогатого скота и производству молока.
В результате проверки выявлено:
- нарушена целостность ограждения территории фермы по периметру,
- не проводится дезинфекция колес автотранспорта при въезде,
- на территории хозяйства обнаружен складированный вне навозохранилища навоз,
- на скотомогильнике отсутствуют ворота и замок.
За выявленные нарушения ветеринарного законодательства РФ в отношении должностного лица предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков исполнения.
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