О соблюдении требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращает внимание юридических и физических лиц, предпринимателей, осуществляющих производство, продажу, закупку зерна и продуктов его переработки, что большое количество нарушений в сфере качества и безопасности зерна приходится на статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) продавцом требований технического регламента) и 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование соответствия продукции).

Как правило, это ст. 3 и ст. 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (от 9 декабря 2011 г. № 874), когда нарушаются правила выпуска зерна в обращение на рынок, а также требования безопасности.

Зерно поставляемое (реализуемое) на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные техническим регламентом, а также другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на зерно.

Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям настоящего технического регламента. Хранение зерна осуществляться в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств. Поверхность стен, потолков, несущих конструкции, дверей, пола, производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными для их очистки о обеззараживания. Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстии каналов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов. В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и не пищевую продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна. В течении всего периода хранения зерна в зернохранилище должна быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителей, цвета зерна и наличие постороннего запаха. Привлечение к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере:

- на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 20 до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ответственность за недостоверное декларирование соответствия продукции предусмотрена ст. 14.44 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере:

- на должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.