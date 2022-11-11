Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О важности противоэпизоотических мероприятий

В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступают сведения от госветслужб Топкинского муниципального округа и Прокопьевского муниципального округа об  отказах собственников сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, лошади и др.) от проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Необходимо понимать, что отказ от противоэпизоотических мероприятий может привести к возникновению и распространению заразных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека, таких как: ящур, сибирская язва, лейкоз, туберкулез, бруцеллез и прочие, последствия   которых очень опасны, вплоть до летального исхода.

Если рассмотреть юридическую сторону вопроса, то отказ предоставить  животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий, является нарушением ст. 18 Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1, в которой указано, что  ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, которые обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, предоставлять специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Госветслужбы РФ, по их требованию животных для осмотра, выполнять указания специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Госветслужбы РФ, о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

В октябре 2022 г. гражданам, осуществляющим деятельность по разведению сельскохозяйственных животных в вышеуказанных муниципальных округах объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ .

Общество
kuzbassnews.ru
11/11/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus