О важности противоэпизоотических мероприятий

В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступают сведения от госветслужб Топкинского муниципального округа и Прокопьевского муниципального округа об отказах собственников сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, лошади и др.) от проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Необходимо понимать, что отказ от противоэпизоотических мероприятий может привести к возникновению и распространению заразных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека, таких как: ящур, сибирская язва, лейкоз, туберкулез, бруцеллез и прочие, последствия которых очень опасны, вплоть до летального исхода.

Если рассмотреть юридическую сторону вопроса, то отказ предоставить животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий, является нарушением ст. 18 Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1, в которой указано, что ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, которые обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, предоставлять специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Госветслужбы РФ, по их требованию животных для осмотра, выполнять указания специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Госветслужбы РФ, о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

В октябре 2022 г. гражданам, осуществляющим деятельность по разведению сельскохозяйственных животных в вышеуказанных муниципальных округах объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ .