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О ветеринарных требованиях к вывозу лошадей из Российской Федерации

В связи с обращениями хозяйствующих субъектов по вопросу вывоза лошадей из Российской Федерации в страны Таможенного союза Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, разъясняет:

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза племенных, спортивных, пользовательских и убойных лошадей разрешается организациям и лицам, включённым в Реестр предприятий Таможенного союза, размещённом на официальном сайте Комиссии таможенного союза (www.tsouz) в разделе «База данных/ Надзор и контроль за безопасностью товаров (продукции)».

В соответствии с гл. 10, 13 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза допускаются клинически здоровые лошади с территорий, свободных от заразных болезней животных (ИНАН, случная болезнь, сап, сибирская язва и др.), ветеринарный контроль в их отношении производится при погрузке и в месте назначения с обязательным проведением карантинных мероприятий.

Согласно указанию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 20.09.2018 № ФС-НВ-7/23345 для вывоза лошадей в страны Таможенного союза необходимо оформить в ветеринарной службе субъекта РФ ветеринарный сертификат Таможенного союза на бумажном носителе формы № 1 с внесением в особые отметки тридцати двузначного номера (уникального идентификатора), автоматически присвоенного в ФГИС «Меркурий» при оформлении электронного ветеринарного сертификата ТС формы № 1.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru) в разделе «Таможенный союз. Нормативные документы».

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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