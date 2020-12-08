О ветеринарных требованиях к вывозу лошадей из Российской Федерации

В связи с обращениями хозяйствующих субъектов по вопросу вывоза лошадей из Российской Федерации в страны Таможенного союза Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, разъясняет:

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза племенных, спортивных, пользовательских и убойных лошадей разрешается организациям и лицам, включённым в Реестр предприятий Таможенного союза, размещённом на официальном сайте Комиссии таможенного союза ( www.tsouz ) в разделе «База данных/ Надзор и контроль за безопасностью товаров (продукции)».

В соответствии с гл. 10, 13 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза допускаются клинически здоровые лошади с территорий, свободных от заразных болезней животных (ИНАН, случная болезнь, сап, сибирская язва и др.), ветеринарный контроль в их отношении производится при погрузке и в месте назначения с обязательным проведением карантинных мероприятий.

Согласно указанию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 20.09.2018 № ФС-НВ-7/23345 для вывоза лошадей в страны Таможенного союза необходимо оформить в ветеринарной службе субъекта РФ ветеринарный сертификат Таможенного союза на бумажном носителе формы № 1 с внесением в особые отметки тридцати двузначного номера (уникального идентификатора), автоматически присвоенного в ФГИС «Меркурий» при оформлении электронного ветеринарного сертификата ТС формы № 1.