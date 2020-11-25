О возможности проведения обследований предприятий в видеоформате

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией и тенденцией к снижению административных барьеров Федеральной службой Россельхознадзора рекомендовано проводить обследования предприятий- производителей животноводческой и сельскохозяйственной продукции на предмет соответствия ветеринарным требованиям третьих стран и включения в Реестр Экспортеров дистанционно в режиме видеоформата.

Обследование может проводиться в два этапа:

первый - анализ документов, представленных хозяйствующим субъектом (договора, протоколы лабораторных испытаний, акты выполненных работ и т.д.), анализ данных из информационных систем Россельхознадзора;

второй - непосредственно видеообследование хозяйствующего субъекта в режиме реального времени.

Заявка на проведение обследования, как и прежде, оформляется через информационную систему «Цербер».

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, планирующим осуществлять экспорт животноводческой продукции в третьи страны, страны Таможенного Союза о необходимости тщательной подготовки предприятия к проведению комиссионного обследования, обследования в видеоформате и предварительному ознакомлению с ветеринарно-санитарными требованиями в данной сфере деятельности.

Более подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора в разделе ввоз, вывоз, транзит. Консультации и разъяснения также можно получить в отделе госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте по телефону: 8 3842 361586 (Кемерово).