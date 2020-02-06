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О временном ограничении на ввоз и транзит живых животных через Российскую Федерацию из Китая.

Согласно указанию Росссельхознадзора в целях защиты территории Российской Федерации от заноса инфекционных болезней, до выяснения источника появления вируса 2019- nCoV, с 30 января 2020 г., сроком до 1 марта, вводятся временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов их Китая. Также приостанавливается выдача разрешений на ввоз и транзит всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), живых рыб и гидробионтов, а также действие ранее выданных разрешений Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию вышеуказанных товаров. Россельхознадзор совместно с таможенной службой будет обеспечивать выполнение этого решения.Мера профилактическая, но ограничить ввоз животных необходимо, поскольку по-прежнему главная цель - минимизировать риски проникновения в страну вируса 2019-nCoV. Одновременно ужесточается контроль и за ввозимой в страну сельхозпродукцией. В частности, в страну не пустят овощи, фрукты и зелень, зараженные мухой-горбаткой.

 

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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