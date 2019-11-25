Новости Кузбасса

Часто туристы, выезжающие на отдых в другие страны, стремятся привезти всевозможные сувениры, в том числе живые растения, посадочный материал или семена тропических деревьев, при этом не зная, что к такой продукции предъявляется особые фитосанитарные требования. Такие требования к ввозу подкаранитнной продукции есть у каждой страны, в том числе и у нашего государства. Главное требование – чтобы ввозимый растительный материал был свободен от карантинных вредных организмов. Поэтому по возвращению из-за границы, отдыхающим гражданам не следует забывать, что если они везут в багаже и ручной клади подкарантинную продукцию (семена, луковицы, саженцы, побеги, горшечные растения и прочий посадочный материал), то при прохождении таможенного контроля они обязаны предъявить на неё фитосанитарный сертификат. Этот документ выдается национальной организацией по карантину и защите растений страны происхождения продукции и удостоверяет её фитосанитарное состояние. Он свидетельствует о том, что вместе с ввозимыми растениями на территорию РФ не проникнут характерные для них карантинные вредные организмы. Если же такой документ у пассажира отсутствует, то посадочный материал или семена будут изъяты и уничтожены, а в отношении гражданина, который нарушил правила ввоза, будет возбуждено дело об административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ – нарушение порядка ввоза (вывоза) подкарантинной продукции, в соответствии с которой на граждан накладывается административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Для жителей Кемеровской области и гостей, вылетающих за рубеж из Кемерово, информация о запрещённой к ввозу на территорию РФ продукции размещена на стендах, находящихся непосредственно перед зоной таможенного контроля в зале вылетамеждугородного аэропорта им А.А. Леонова, а также на сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области. Но, несмотря на это, туристы все ещё привозят с отдыха семена экзотических растений, луковицы или побеги орхидейбез фитосанитарных документов, которые они надеялись выращивать у себя дома или на дачном участке.

Подробно о требованиях к ввозу подкарантинной продукции можно ознакомиться в Федеральном законе «О карантине растений» от 21.07.2014 г. №206-ФЗ и в «Правилах обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ…», утверждённых Приказом Минсельхоза от 29.12.2010 г. № 456.