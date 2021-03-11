Новости Кузбасса

Несмотря на продолжающуюся сложную эпидемиологическую обстановку, ряд зарубежных стран постепенно снимает ограничения на въезд иностранных туристов на свою территорию. При дальнейшей положительной динамике по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и стабилизации ситуации в мире возрастёт количество открытых направлений для граждан, стремящихся сменить обстановку и провести свой отдых в тёплых краях.Как правило, по окончании отпуска у многих сибиряков возникает желание привезти из дальних стран понравившиеся фрукты, растения и даже саженцы. Однако надо иметь в виду, что эта растительная продукция может быть заражена опасными вредителями, болезнями или семенами сорных трав, и является, в соответствии с законодательством, подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. Карантинные организмы, проникая на новую территорию, способны приспосабливаться к её условиям, быстро распространяться, нанося вред культурным растениям и огромный экономический ущерб сельскому хозяйству в целом.

Для предотвращения проникновения на подконтрольную территорию карантинных объектов инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в воздушных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на постоянной основе осуществляется досмотр ручной клади граждан, прибывающих авиатранспортом из зарубежных поездок.

О том, какие тропические презенты можно ввозить на территорию Российской Федерации, и какие требования к подкарантинной продукции установлены действующим законодательством*, рассказывают специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления. Придерживаясь несложных норм закона, по возвращении на Родину Вы благополучно пройдёте досмотр в аэропорту и сбережёте позитивные впечатления от отпуска.

Так, гражданам в ручной клади и багаже без фитосанитарных сертификатов (ФСС) разрешено привозить в Российской Федерации такую подкарантинную продукцию, как:

- овощи, фрукты, орехи в объёме не более 5 кг на человека;

- букеты цветов (до 15 цветов в каждом букете), но не более 3 букетов;

- дыни, арбузы, тыквы – не более 1 штуки.

Однако законодательством определено, что ввоз из-за рубежа семенного и посадочного материала, включая семенной и продовольственный картофель, а также материал для селекционных и научно-исследовательских целей, в обязательном порядке должен сопровождаться ФСС. Этот документ выдаётся уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортёра, и свидетельствует о том, что приобретённая и ввезённая подкарантинная продукция свободна от карантинных объектов – вредителей, болезней и семян сорных растений.

Помните, что при отсутствии ФСС на продукцию высокого фитосанитарного риска контрольно-надзорный орган не пропустит Ваш груз на территорию России из-за опасности заражения вредоносными организмами и возбудителями заболеваний. В результате запрещённая к ввозу подкарантинная продукция будет изъята и уничтожена, а владелец привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Если у вас возникли вопросы о порядке ввоза растительной продукции, за консультацией можно обратиться к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля по телефону: 8 (3842) 36-15-80.