О выявлении генома вируса АЧС в колбасных изделиях производства Украины

В начале февраля 2020 года в г. Курске установлен факт незаконной реализации колбасных изделий производства Украина — Чугуевский мясокомбинат, при лабораторных испытаниях в данной продукции (салями по итальянски, розкиш, филето) выявлен геном вируса АЧС. Учитывая неблагополучие территории Украины по Африканской Чуме Свиней и ограничения на ввоз на территорию РФ свиноводческой продукции Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (далее-Управление)в очередной раз обращается к субъектам предпринимательства и частным лицам осуществляющим деятельность связанную с реализацией, переработкой и перемещением продукции свиноводства обратить особое внимание на угрозу заноса вируса АЧС на территорию Кемеровской области.

В свою очередь Управлением принимаются все необходимые меры по недопущению заноса вируса АЧС в регион, так совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия на автодорогах области с целью выявления и пресечения фактов незаконного перемещения продукции свиноводства по территории Кемеровской области, проводятся мероприятия по пресечению реализации мясной продукции в местах несанкционированной торговли и на рынках «выходного дня». Также, на регулярной основе проводится мониторинг ГИС (Государственной информационной системы) «Меркурий» позволяющий выявить факты поступления на предприятия Кемеровской области продукции и сырья сомнительного происхождения.

Экономический ущерб регионов складывается из прямых потерь на ликвидацию заболевания, включая денежные выплаты собственникам за изъятых животных и продукцию свиноводства: потерь от запрета в течение года на содержание свиней в личных подсобных подворьях или предприятиях, расположенных в очаге или первой угрожаемой зоне: ущерб от ряда ограничений на торговлю и транспортировку животноводческих грузов из субъекта РФ, а также финансовых затрат как региональных, так и федеральных ведомств, занимающихся не только ликвидацией очага (ветеринарные службы субъектов РФ, Россельхознадзор, муниципалитеты и даже почта России), но и расследованием причин его возникновения (полиция, прокуратура, ФСБ).

Помните, что профилактика этого заболевания значительно дешевле мероприятий по ликвидации чумы.