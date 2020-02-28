Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

О выявлении генома вируса АЧС в колбасных изделиях производства Украины

В начале февраля 2020 года в г. Курске установлен факт незаконной реализации колбасных изделий производства Украина — Чугуевский мясокомбинат, при лабораторных испытаниях в данной продукции (салями по итальянски, розкиш, филето) выявлен геном вируса АЧС. Учитывая неблагополучие территории Украины по Африканской Чуме Свиней и ограничения на ввоз на территорию РФ свиноводческой продукции Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (далее-Управление)в очередной раз обращается к субъектам предпринимательства и частным лицам осуществляющим деятельность связанную с реализацией, переработкой и перемещением продукции свиноводства обратить особое внимание на угрозу заноса вируса АЧС на территорию Кемеровской области.

В свою очередь Управлением принимаются все необходимые меры по недопущению заноса вируса АЧС в регион, так совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия на автодорогах области с целью выявления и пресечения фактов незаконного перемещения продукции свиноводства по территории Кемеровской области, проводятся мероприятия по пресечению реализации мясной продукции в местах несанкционированной торговли и на рынках «выходного дня». Также, на регулярной основе проводится мониторинг ГИС (Государственной информационной системы) «Меркурий» позволяющий выявить факты поступления на предприятия Кемеровской области продукции и сырья сомнительного происхождения.

Экономический ущерб регионов складывается из прямых потерь на ликвидацию заболевания, включая денежные выплаты собственникам за изъятых животных и продукцию свиноводства: потерь от запрета в течение года на содержание свиней в личных подсобных подворьях или предприятиях, расположенных в очаге или первой угрожаемой зоне: ущерб от ряда ограничений на торговлю и транспортировку животноводческих грузов из субъекта РФ, а также финансовых затрат как региональных, так и федеральных ведомств, занимающихся не только ликвидацией очага (ветеринарные службы субъектов РФ, Россельхознадзор, муниципалитеты и даже почта России), но и расследованием причин его возникновения (полиция, прокуратура, ФСБ).

Помните, что профилактика этого заболевания значительно дешевле мероприятий по ликвидации чумы.

Общество
kuzbassnews.ru
28/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прокуратура запросила 10 лет для сбежавшей в Амстердам новокузнечанки
Представители прокуратуры города Новокузнецка запросили 10 лет лишения свободы и штраф в миллион...
Полицейские подожгли автомобиль и напугали кузбассовцев
Сотрудники правоохранительных органов напугали жителей Гурьевска. 27 февраля жители Гурьевска...
Из-за снега, ветра и метели ожидается ухудшение видимости в Кузбассе
Согласно прогнозу погоды на 27 - 29 февраля, составленному по информации, полученной от...
В кузбасской школе закрыли столовую из-за превышения уровня радона
В школе Яшкинского района приставы приостановили деятельность кухни и столовой. Причиной стало...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus