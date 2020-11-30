«О выявлении нарушений при проверке Хозяйства, осуществляющего производство и реализацию молока»
В ноябре этого года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП главы К(Ф)Х Халидова Л.Н. в Промышленновском районе Кемеровской области – Кузбассе, осуществляющего деятельность по содержанию крупного и мелкого рогатого скота с целью проверки производства молока и воспроизводства, выращивания и разведения крупного и мелкого рогатого скота,на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.
В результате проверки были выявлены следующие нарушения ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»:
- отсутствует ограждение по периметру Хозяйства;
- въезд на территорию Хозяйства не оборудован дезинфекционным барьером.
За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора индивидуальный предприниматель глава К(Ф)Х был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела государственного ветеринарного надзора.
Для предупреждения и профилактики угрозы возникновения и распространения инфекционных болезней, общих для человека и животных с ИП главой К(Ф)Х Халидовым Л.Н. была проведена разъяснительная работа.
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